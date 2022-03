Cantù, un pony si aggira solo da tre giorni in un prato: si cerca il proprietario

A volte capita per distrazione o sfortuna di perdere di vista i nostri cani e gatti: una finestra o il cancello lasciati aperti e in un attimo possiamo smarrire i nostri amati animali. Questa storia è un pò più complicata perchè ad essersi perso è un pony. Un bellissimo esemplare bianco, ben tenuto è stato ritrovato tre giorni fa (il 17 marzo 2022) a Cantù, nella zona delle vecchie piscine di Fecchio. Al momento una signora si sta occupando di lui ma stanno cercando, anche tramite appelli su Facebook, chi possa averlo smarrito. Se conoscete il proprietario di questo bellissimo pony potete scrivere alla redazione di QuiComo direttamente su messenger sulla nostra pagina Facebook e sarà nostra premura avvisare chi di dovere per riportare il dolcissimo animale a casa sua. Nel frattempo alcuni cittadini stanno informando gli organi competenti.