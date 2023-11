Hanno salvato 18 cani da torture e morte certa: ora c'è bisogno di un miracolo e di trovargli casa a Como

Catia, Serena, Ilaria e Linda sono tre ragazze del Comasco (e una spagnola) che salvano i cani dalle situazioni più crudeli. Vi raccontiamo di loro perché c'è tanta confusione sul volontariato e questa piccola ma coraggiosa associazione del Comasco, L'Unione fa la Forza, è tanto autentica quanto le sue volontarie, coraggiose e determinate, che adesso più che mai hanno bisogno di tutti voi.

L'Unione da anni si occupa di salvare cani dalle famigerate perreras spagnole, ovvero canili municipali, dei luoghi orribili, veri e propri lager sovraffollati e sudici, in cui i randagi o gli animali abbandonati dalle loro famiglie vengono stivati in attesa della morte. Spesso si preferisce non conoscere la realtà per non urtare la sensibilità di molti, ma purtroppo esistono situazioni che sono talmente indecenti, crudeli e cattive che non si possono nemmeno raccontare, non per immagini almeno.

Purtroppo il tempo di questi animali in quei luoghi di tortura è brevissimo, dopo di che vengono soppressi in modo barbaro. Per Catia, Ilaria, Sere e Linda non c'è tempo di avere paura, o di arrabbiarsi: loro agiscono. Vanno in Spagna ed entrano in questi inferni ed è già un miracolo che possano farlo: è il frutto di tanti anni di diplomazia e relazioni ben conservate. Entrano e i loro occhi vedono l'orrore e in poche ore devono scegliere chi salvare e spesso non c'è un perché, sono tutti bisognosi quei cani e disperati, soli, sporchi, la sola cosa certa è che moriranno presto. Ci racconta Catia, la presidentessa dell'associazione: "Chi entra in perrera per la prima volta non si rende minimamente conto di cosa l'aspetta: esci e non sei più lo stesso. L'ho provato sulla mia pelle e ogni volta lascio un pezzo di cuore per le anime che non possiamo salvare, un vero strazio, un dolore che non si rimargina, ma è lo stesso sentimento che, anche con tutte le difficoltà, non ci fa smettere di fare ciò che facciamo".

A ottobre L'Unione fa la Forza ha fatto un altro viaggio in perrera e le ragazze hanno salvato 18 cani, ora sono in procinto di partire e arriveranno tutti a Cermenate (Como) al rifugio Villaggio a 4 Zampe dove staranno in appoggio finché non avranno trovato una casa e una famiglia.

"Dobbiamo ora prepararli per farli arrivare e poter trovare loro una casa e far dimenticare a loro la sofferenza. Siamo in continuo allarme donazioni abbiamo bisogno di aiuti costanti in modo da poterci garantire il benessere delle anime salvate e di tutte le spese che dobbiamo affrontare" seguiteci se avete piacere su Facebook o sul sito www.unionefalaforza.it

Aiutateci a dare a queste anime una seconda vita. Oltre all'adozione ci sono molti modi per aiutare L'Unione fa la Forza, anche con piccole donazioni (qui come fare)". La cosa migliore è ovviamente quella di trovare loro una casa prima possibile, l'importante è, come insito nel nome dell'associazione, utilizzare il potere della condivisione che non costa nulla, ma per i cani può fare la differenza perché magari tra di voi c'è qualcuno che si prenderà cura di loro. Se li volete conoscere o adottare potete scrivere a Catia su Whatsapp al 340.9184408, oppure a Ilaria 331.2231096, Serena 389.605 5529 o Linda + 34 651115340

Le foto di tutti i cani salvati