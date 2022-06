Il cucciolo Pikachu attende di sentire "Scelgo te!"

Va bene, la coda non è proprio perfetta: è speciale! Assomiglia proprio, a ben vedere, a quella del Pokemon Pikachu. Sarà per questo che le volontarie di Como Scodinzola lo hanno chiamato proprio così? Quello che per qualcuno può sembrare un difetto, per altri è una particolarità e non si può proprio negare la bellezza di questo cucciolone.

Pikachu ha 2 mesi e mezzo, futura taglia media ma contenuta (16-18 kg) ed è unico e inimitabile! La sua codina era già così quando Rosetta lo ha trovato e lo ha dovuto allattare a mano perché era troppo piccolo per farcela da solo. Pikachu è un cane dolcissimo e la sua codina non gli crea nessun problema se non un sacco di gente che vuole farsi un selfie con lui.

Pikachu sarà uno dei protagonisti dell'evento cuccioli del 18 e 19 giugno a Origgio (VA). Per chi lo avesse dimenticato sono 30 i cuccioli che Como Scodinzola sta facendo arrivare al Nord e che potrete incontrare di persona durante le giornate dedicate ai cuccioli (qui i dettagli).

Per info Barbara 3470186913, Lucia 3463223576, Federica 3479253911

www.comoscodinzola.it