Avevano una casa e sono stati abbandonati: aiutiamo 5 cani anziani. Cercano casa a Como

Avevano una casa, una mano che li accarezzava, avevano un letto caldo e cibo da non dividere con nessuno. Sognavano cose belle, poi un giorno, chi ha promesso a loro amore eterno, ha deciso di spezzare la loro favola, il loro sogno e portarli a morire in un canile. Peggio ancora in una perrera in Spagna, dove i cani vengono soppressi senza nessun rispetto. A questo punto sono intervenute Catia, Serena, Ilaria e Linda. Sono tre ragazze del Comasco (e una spagnola) che salvano i cani dalle situazioni più crudeli. Vi raccontiamo di loro perché c'è tanta confusione sul volontariato e questa piccola ma coraggiosa associazione del Comasco, L'Unione fa la Forza, è tanto autentica quanto le sue volontarie, coraggiose e determinate, che adesso più che mai hanno bisogno di tutti voi. Ecco i cani anziani e senza speranza che hanno salvato. Abbiamo bisogno di voi per regalargli almeno gli ultimi anni di vita in una famiglia.

I cani anziani che cercano casa a Como e provincia

Nuria, nata il 1 novembre 2014. Lei è una taglia piccola. La stavano per sopprimere senza nessun rispetto come fosse uno straccio vecchio. Lei avrà pensato, nella sua ingenuità, che le persone che avevano diviso con lei quasi 10 anni di vita sarebbero tornate a prenderla, ma invano. Nuria va d'accordo coi suoi simili, è buona e di taglia piccola.

Angelo e Tommy, buttati via

Angelo nato il 2 dicembre 2011 buttato in perrera, era già nel cancello del non ritorno."Abbiamo scorto il suo sguardo e non abbiamo resistito: non doveva morire così, meritava amore e ora ci proveremo a trovargli una casina che possa donare a lui tutto l'amore possibile" ci scrive Catia. Angelo va d'accorso con tutti i cani.





Tommy nato nel 2012 un piccolo podenco dal cuore nobile, timido e riservato, lui non conosce nulla nemmeno cosa significa carezza. Quel musino sembra sempre triste, come se sa già quale sia il suo destino e va daccordo con i suoi simili.

Manik e Fredom, nonni sprint

Manik nato il 18 giugni 2012 è un nonnino sprint dove la sua unica gioia sono i fine settimana dove tutti i volontari lo coccolano e lo viziano di premietti. Manik è un figlio unico, non ha mai conosciuto l'affetto di una famiglia.

Fredom nato nel 2013 un super nonnino che ha visto fin da cucciolo le sbarre di un box. Non ricorda cosa sia la gioia di una casa. Salvato all'ultimo momento dalla morte.

Al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate ci sono tanti pelosi diversamente giovani. Nemmeno le taglie piccole sono immuni al abbandono.

"Aiutateci a dare a queste anime una seconda vita. Oltre all'adozione ci sono molti modi per aiutare L'Unione fa la Forza, anche con piccole donazioni, per consentirci di continuare a salvare i cani più disperati, dall'Italia e dalla Spagna. Qui il link. Venite a conoscere i diversamente giovani che abbiamo a Cermenate.

Donate a loro ciò che gli hanno privato. Doniamo una seconda vita ai cagnolini che non hanno molto da vivere ma che loro ancora sanno donare amore.