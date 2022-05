Runa, il cane rifiutato 7 volte, un cuore spezzato: cerca una famiglia per sempre

Runa ha 5 mesi ed è il cane perfetto: simpatica, coccolona, giocherellona, amante degli umani, dei canidi e dei felini, coraggiosa, intraprendente e pronta all'avventura. Infatti appena le volontarie di Como Scodinzola hanno messo le sue foto sui social sono stati in tanti a interessarsi di lei. Sette persone si sono fatte avanti: qualcuno l'ha incontrata dichiarandosi "innamorato all'istante" (salvo poi sparire), per qualcuno è stato deludente l'incontro di persona e dopo averla vista non corrispondeva più ai canoni di bellezza ricercati (?) . Altri hanno cambiato idea a poche ore dalla "consegna" ed è inutile adesso elencare tutti i motivi più o meno futili che hanno portato a far diventare l'adozione di questa deliziosa cagnolina una vera odissea. Runa (che adesso ha 5 mesi) è stata salvata da Rosetta da una situazione come sempre molto difficile, portata a Como e illusa non una, non due ma sette volte. Salvo poi rimanere con quel suo musino incredulo e bisognoso d'amore a guardare le persone andarsene e rinunciare a lei e a tutte le belle promesse fatte. Dobbiamo essere concreti e cercarle una famiglia che sia per sempre. Ecco, allora le indicazioni di Lucia di Como Scodinzola.

"Mi viene quasi da ridere

Runa rifiutata di nuovo!

L'adozione di una cucciola PERFETTA sotto tutti i punti di vista è diventata una telenovela.

Se stai leggendo e vuoi adottare Runa assicurati di:

- volere un cane da tenere come un membro della famiglia

- avere un'abitazione adatta a tenere al sicuro un cane

- avere finanze stabili per poter mantenere un cane

- non avere famigliari con crisi di identità

- non avere parenti che regalano cuccioli come caramelle

- non avere richiesto ventordici cuccioli contemporaneamente

- varie ed eventuali che ci/ti faranno cambiare idea

Runa, 5 mesi, futuri 18 kg a dir tanto, simpatica, coccolona, giocherellona, amante degli umani, dei canidi e dei felini, coraggiosa, intraprendente e pronta all'avventura.

Runa si trova a Como.

Per info Barbara 3470186913, Lucia 3463223576, Federica 3479253911

www.comoscodinzola.it"

Runa oggi è in stallo provvisorio con Letizia e Fabio ed è a Como pronta per la sua nuova e definitiva famiglia. Le diamo una possibilità?

(Runa con Letizia)