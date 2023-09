Legato alla catena, scavava fino a consumare la zampa: Cico cerca una famiglia a Como

Legato a catena, pieno di segni, di botte, di morsi. Cico si nascondeva sotto una vecchia auto, usata come cuccia per ripararsi da pioggia, sole cocente, calci. Scavava il cemento per cercare la libertà fino a consumarsi la zampa. Poi un giorno qualcuno lo ha notato e la sua vita è svoltata. Nel suo sguardo c'è ancora lo stupore per le prime coccole ricevute, le carezze e un cuscino tutto per lui.

Adesso si trova al Villaggio a 4 Zampe di Cermenate (Como) nelle amorevoli mani delle volontarie di l'Unione fa la Forza ed è Catia, la presidentessa, a raccontarci le vicende di questo piccolo ma coraggioso cagnolino. Se lo volete conoscere o adottare scrivere su Whatsapp al 340.9184408. Ecco la sua storia.

Stefano Cico, il cane uscito dall'inferno

"Giovedì scorso, ci racconta Catia, mi chiama un amico che si trova con la moglie in vacanza in Sardegna.Mi chiede aiuto: c'è un cucciolo legato a catena e la sua cuccia è il sotto di una vecchia auto.

Ha segni evidenti di morsi e di bastonate, la zampina è consumata nel disperato tentativo di voler scavare il cemento per cercare la libertà. Non riesco a dire di no e quindi ci organizziamo per salvarlo e per accoglierlo nel Comasco. Nel frattempo era già stato spostato a casa di una volontaria in Sardegna.

Lo abbiamo chiamato Stefano Cico in onore dell'uomo che non si è voltato dall'altra parte e non ha mostrato la solita indifferenza per le condizioni disperate di questa creatura che sicuramente sarebbe morta in pochi mesi.

Il piccolo Stefano Cico è stato portato subito dal veterinario sul posto: anche lui si è sorpreso di quanto dolore abbia provato questo cucciolo di un anno. Nonostante tutto è un cane davvero buono. Io mi domando, guardando il suo muso, quanta cattiveria può esistere in un essere umano?

Ora piccolo Stefano Cico non preoccuparti, ci penseremo noi a rimetterti in sesto e scegliere davvero chi ha tanto amore da darti. Adesso faremo le analitiche e provvederemo alla castrazione. Sperando che le sue ferite, soprattutto quelle del cuore, spariscano".

Stefano Cico si trova a Cermenate (Como), potrà essere adottato a breve dopo la castrazione. Per lui le volontarie sperano in un'adozione lampo, essendo così giovane ha davvero bisogno di dimenticare tutto l'orrore in cui ha vissuto e trascorrere meno tempo possibile dietro le sbarre del box.

"Ci siamo preoccupati di metterlo in salvo prima che fosse troppo tardi, conclude Catia, non avrebbe resistito molto in quelle condizioni infernali".

È una taglia media contenuta, buono con i gatti (li ignora, non li insegue), timido con gli altri cani. Molto affettuoso con le persone: non ha mai avuto carezze e le prime che ha ricevuto sono quelle quando è stato portato via da quel posto disgraziato.