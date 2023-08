Albion, il cane che aspettava la morte ma si salva per uno sguardo. Cerca casa a Como

Cominciamo dalla fine: Albion adesso si trova a Cermenate (Como) al rifugio Villaggio a 4 Zampe, sta bene e cerca casa a Como e dintorni. È una femmina di podenca campanera di 25 chili e ha 2 anni circa. Chi fosse interessato a lei può scrivere un WhatsApp o telefonare al 340.9184408.

Ora possiamo tonare indietro e raccontarvi la sua storia.

Albion era in un angolo, non si avvicinava nessuno. Non voleva disturbare nessuno. Il tipico triste atteggiamento dei cani dietro le sbarre dei canili, tanto più quelli che sono rassegnati al loro triste destino. Nelle perreras, i canili municipali spagnoli, dei luoghi orribili, veri e propri lager sovraffollati e sudici, in cui gli animali abbandonati vengono stivati, si aspetta solo la morte che forse è meglio della "vita" dietro quelle sbarre.

Ma in quell'inferno, dove le ragazze di l'Unione fa la Forza vanno a cercare le anime disperate, per cercare, come gocce in un oceano, di salvarne quante più possibile, gli occhi di Albion si sono incrociati con quelli di Linda, una delle volontarie. Un istante che ha cambiato la vita di questa cagnolina. E così Catia, la presidentessa dell'associazione, ha deciso di salvarla. Da subito la dolcissima Albion ha dimostrato di essere riconoscente, molto ubbidiente, equilibrata, socievole con maschi e femmine. E ora è in salvo a Cermenate, Como.

Ci spiega Catia: "Ha fatto breccia nei cuori di tutti i volontari qui in Italia.

Il solo pensiero che ci sono all'interno della perrera cani destinati a morire dopo pochi giorni mi fa salire una rabbia immensa. Che colpa aveva Albion? Essere troppo buona? Si rifiutava di cacciare? Vai a sapere il motivo ma sinceramente ora bisogna pensare al presente e al futuro".