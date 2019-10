Le 5 migliori osterie per una pausa pranzo a Como

Prosegue il nostro viaggio alla ricerca dei buoni sapori in città e dintorni. Dopo i piatti della tradizione lariana e le trattorie vista lago, abbiamo fatto un piccolo tour per scoprire quali sono le locande più gettonate a Como per un pranzo di lavoro cucinato come a casa. Insomma una guida per chi ama prendersi una pausa all'insegna della buona cucina di una volta dentro e fuori del mura con una fuga fino al lago. Tra novità e storia ecco le nostre 5 trattorie, senza pretese di fare classifiche ma certi di aver scelto sicuramente tra le migliori per prezzo e qualità. Buon appetitto. E buon lavoro.

Via Borgovico - Como

Neo arrivata in città, l’Osteria Figli dei Fiori affonda le proprie radici nella cucina tradizionale, ma vuole al contempo puntare al rinnovamento, proponendo per questo specialità territoriali interpretate in chiave moderna. Il menu include quindi piatti genuini e semplici, ma curati in ogni dettaglio e personalizzati con gusto. Gli stessi ambienti richiamano la tradizione attraverso antiche boiserie, trofei posti sulle pareti e vini in esposizione, mescolando in modo sapiente il design industriale e contemporaneo delle pavimentazioni realizzate con lastre di ferro. Da scoprire.

Via Vitani - Como

Nata come trattoria nel 1920, è stata riaperta come Osteria del Gallo nel 1982 dai De Toma, che ne hanno portato avanti la tradizione, mantenendo le caratteristiche del locale. La famiglia De Toma è nel commercio di vini ormai da cinque generazioni ed ha aggiunto alla tradizionale attivitá di mescita del vino, la buona cucina casalinga. Giuseppe, Rosanna e Silvia conducono il locale con ristorazione a mezzogiorno e sera. L'Osteria del Gallo ha ricevuto il riconoscimento dalla regione Lombardia come locale storico. È inoltre luogo d'incontro del «Caffé Letterario». Un punto fermo della città.

Via Milano - Como

Un luogo caldo, accogliente ed informale per gustare una vera cucina nostrana e bersi un buon calice di vino. Qui si trova infatti una buona selezione di bottiglie tra le oltre 130 etichette ricercate e selezionate dai gestori. Una sosta a pranzo per provare una cucina genuina con piatti e sapori tipici e particolari che ricordano la tradizione della cucina lariana con le sue specialità del lago. Enoteca84 da 30 anni, vi aspetta con Chiara e Severino per gustare un pranzo sempre ricco e genuino, fatto davvero in casa. E non mancano mai le cortesie di benvenuto per gli ospiti. Una sicurezza.

Via Castellini - Como

I piatti della tradizione serviti in un luogo "di una volta", dalla casseola ai pizzoccheri per un viaggio gastronomico alla scoperta dei sapori Manzoniani. Il Tira, mola e meseda è un punto di riferimento nel panorama dei ristoranti tipici grazie alla vera cucina casalinga di Patrizia. Grazie al bellismo giardino un luogo molto amato dai comaschi durante la stagione calda. In un quartiere periferico della città che merita sempre attenzione e soprattutto senza problemi per il parcheggio.

Osteria del Beuc (Il fascino retrò)

Via Cavallotti - Cernobbio

L'Osteria del Beuc, situata nel centro storico di Cernobbio, mantiene le caratteristiche distintive dei circoli cooperativi degli anni trenta. L'attento recupero degli originari serramenti art déco unito al tocco anni sessanta dei lampadari, del bancone bar e dei pavimenti in palladiana di marmo, dona all'Osteria un fascino retrò molto particolare. Procedendo nello stesso solco di tradizione e modernità, la cucina rivisita piatti tipici della tradizione lariana e regionale italiana, senza stravolgerli. Sempre attenti alla ricerca di eccellenti piccoli produttori artigianali e al rigoroso utilizzo di prodotti freschi legati alla stagionalità.