I 10 eventi da non perdere in questo weekend a Como e al lago

Secondo weekend di settembre con il sole ancora estivo che ci accompagna. Molti gli appuntamenti importanti a Como, Cernobbio e dintorni, Svizzera compresa. La musica la fa da padrona soprattutto a Como mentre il cinema è di casa a Locarno. Ma vediamo insieme i migliori eventi di questo weekend con il lago di Como protagonista assoluto con la bellezza delle sue ville e dei loro incantevoli giardini.

1 - Como Lake Burlesque Festival

Fino a domenica 15 settembre la città si colora con il Lake Burlesque Festival. Come sempre l'attesa manifestazione interesserà diverse location nella città di Como, che per 4 giorni si trasformerà nella scintillante patria del Burlesque grazie alla presenza di performer internazionali che animeranno gli eventi e si sfideranno per il titolo di Queen Of The Lake 2019.

2 - Festa Pop

Tre giorni di musica a Cantù. Dal 13 al 15 settembre, al Parco Concettini, va in scena "Festa Pop", un evento live che vivrà il suo apice sabato 14 settembre quando sul palco, dalle 21, arriveranno prima Luigi “Grechi” De Gregori, del tutto disinteressato alle mode e inguaribilmente attratto dalla musica dal vivo più che dalle sale di registrazione, attende qualche anno prima di pubblicare il suo primo album Accusato di libertà, e poi Tricarico che nel settembre del 2000 ha pubblicato il suo primo singolo Io sono Francesco, storia autobiografica che ottiene un ottimo successo di vendite (primo posto nella classifica italiana dei singoli più venduti) e che viene premiata col Disco di Platino e con vari riconoscimenti.

3 - Festival Jazz Summer Meeting

Allo Studio Foce di Lugano questo weekend sarà protagonista la prima edizione del Festival Jazz Summer Meeting, in programma venerdì 13 e sabato 14 settembre. Il club luganese Jazz in Bess si trasferisce per l'occasione da Besso al Foce, per due serate in collaborazione con la divisione eventi e congressi. Ad esibirsi vi saranno grandi nomi della musica jazz ed elettronica sperimentale come Craig Leon, che sarà protagonista allo Studio Foce sabato sera, in un appuntamento co-firmato dalla Rassegna Raclette.

4 - Isola che c'è

A Villa Guardia, il 14 e 15 settembre, con anticipazione venerdì 13, torna L'isola che c'è: oltre 180 espositori, incontri, laboratori, concerti, spettacoli, animazione per bambini, ristorazione biologica/locale e tante novità. In mostra la sostenibilità e la solidarietà comasca che nascono dallo stile di produzione, di consumo e di relazione. L’organizzazione ha attivato quest'anno importanti novità per rinnovare la Fiera, con l’obiettivo di renderla sempre più interessante e di offrire un evento moderno, capace di rispondere ai bisogni e agli stili di vita della società di oggi. In particolare: una nuova comunicazione, con contenuti, canali e grafica più efficaci e pervasivi; un evento di apertura il venerdì sera; ingresso gratuito il sabato mattina, fino alle 12.30.

5 - Take a Seat

Il calendario unico del Comune di Como, fino al 28 settembre riunisce 120 iniziative tra eventi culturali, mostre, festival e grandi eventi, eventi sportivi, mercatini tipici e rassegne hobbistiche, che si svolgono in città nei mesi di agosto e settembre. La rassegna estiva Take a Seat, organizzata e promossa dall'amministrazione comunale, si integra nel calendario unico proponendo 33 eventi di musica, teatro, arte varia, selezionati da una commissione tecnica di esperti, in 16 differenti location di pregio del centro storico il venerdì e il sabato sera dalle 19 alle 23. Ogni spettacolo dura dai 30 ai 50 minuti con una replica la stessa sera nello stesso luogo. I solisti della Bellagio Festival Orchestra con Raffaele Bertolini al clarinetto venerdì 13 settembre a Largo Miglio alle 20.30 – replica ore 22. In Piazza Volta alle 19.00 – replica ore 20.30, Marco Detto. Sabato 14 settembre ai Portici Broletto alle 20.30 – replica ore 22.00 ancora I Solisti della Bellagio Festival Orchestra con Gaspare Raule al violino. Alo Spazio Natta alle 19– replica ore 20.30 Harp Beat.

6 - Palio del Baradello

Il Palio del Baradello giugne al momento più atteso: sabato 14 settembre sono in programma le gare ufficiali del Tiro alla fune e della Cariolana, domenica 15 il gran corteo storico attraverserà la città con la partecipazione di tutti i Borghi, le Contrade e i Comuni impegnati nella manifestazione. Al termine della sfilata gran finale con assegnazione del Palio, proclamazione del Borgo vincitore e consegna del drappo. La 39° edizione si chiude poi sabato 21 con il pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie, animato da giochi, laboratori e scene di vita medievali.

7 - Premio Antonio Fogazzaro

Sabato 14 settembre alle 16.00, nella suggestiva cornice di Villa Camozzi di Grandola ed Uniti, saranno finalmente svelati i vincitori della dodicesima edizione del Premio Antonio Fogazzaro per i concorsi Racconto inedito, Poesia edita e Il Baule della memoria. Alla cerimonia di premiazione, condotta da Rossella Pretto, interverranno Maria Grazia Sassi consigliere della Provincia di Como, Gianfranco Zanfanti sindaco di Grandola ed Uniti, Angela Pagano commissario di Valsolda, Mario Abele Fumagalli presidente del BiM di Porlezza, il curatore del Premio Alberto Buscaglia e alcuni membri della giuria.

8 - Como in ogni Senso

Il Festival Multidisciplinare "Como in ogni Senso", vincitore del bando cultura del Comune di Como prosegue in Sala Recchi - Palazzo Lambertenghi, via Lambertenghi 41 Como con Stasera canta il cinema. Con Elena D’Angelo, soprano, Francesco Tuppo, tenore, Sabina Concari, pianoforte, Giulia Alessio violino, Vassilia Chachlakis, violoncello Il partenariato tra Gruppo da camera Caronte e l'associazione Giosuè Carducci di Como presenta un progetto che intende coinvolgere comaschi e turisti, portandoli a scoprire il fascino di luoghi unici ed esclusivi della città.

9 - Viaggio tra natura e astrattismo

Un viaggio alla scoperta di forme e colori nel magnifico Parco del Grumello: ecco come accompagnare il ritorno a scuola di tutti i bambini tra i 6 e i 10 anni. Durante il laboratorio – in programma alla Serra del Grumello domenica 15 settembre dalle ore 16 alle ore 17.30 - i giovani pittori avranno la possibilità di rappresentare la natura così come la dipinge la loro immaginazione, dando spazio alla creatività e lasciandosi trascinare dalla fantasia. L’attività è proposta dall’Associazione Villa del Grumello ed è a cura della filosofa Manuela Moretti, esperta di laboratori filosofici e culturali per bambini e adulti.

10 - Luoghi da scoprire Simbolo della città di Como, sentinella di pietra a protezione della stessa, il Castello Baradello è ben visibile a chiunque si avvicini alla città. Il Castello occupa un importante punto strategico. Dalla cima della Torre è possibile godere di un panorama davvero mozzafiato: dalla Svizzera a Milano, dal Monte Rosa al Resegone. Una vista unica, a 360° sul lago, sulle Alpi e l’intera pianura padana. Il percorso museale interno consente alle guide di accompagnare il visitatore attraverso il tempo, dalle origini di Como ai giorni nostri. Weekend tra natura e cultura a Villa Fogazzaro Roi, bene di proprietà del Fai a Oria Valsolda, in provincia di Como, sulla sponda italiana. A Villa Carlotta, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, Villa Carlotta propone il 14 settembre una riflessione sul perché di una giornata dedicata al patrimonio culturale, trovando idee e risposte dall'archivio Belloni Zecchinelli, Interverranno Rita Pellegrini, Gerardo Monizza, Marco Mazza. Accompagnerà l'evento un'esposizione di documenti dell'archivio, a cura di Maria Cristina Brunati.

Prosegue fino al 24 novembre nella Pinacoteca Civica di Como la mostra “Mario Radice: il pittore e gli architetti. La collaborazione con Cesare Cattaneo, Giuseppe Terragni, Ico Parisi”, a cura di Roberta Lietti e Paolo Brambilla. L’artista viene ricordato attraverso cataloghi di mostre personali, saggi critici sul suo lavoro e una scelta di recensioni che Radice, in veste di critico, firmò per artisti contemporanei.

Banca Generali Private rinnova l’impegno a sostegno dell’arte presentando “Resilienza”, la personale di Christian Balzano (Livorno, 1969) che fino al 27 settembre 2019 sarà ospitata nella nuova sede dei private banker e wealth manager in Lungo Lario Trento 9 a Como.“

Chi non ha mai visto il marchio Pura Lana Vergine? Disegnato nel 1963, è opera di un progettista che con arguzia e ferrea volontà ne ha modellato le linee bianche e nere al fine di costruire una forma unica e riconoscibile. Un’icona che oggi ci viene istintivamente da associare a qualcosa di morbido. L’autore di questo segno-immagine è Franco Grignani, un artista, un grafico, un fotografo. La mostra dei suoi lavori verrà inaugurata al m.a.x. Museo di Chiasso fino al 15 settembre 2019.

Mercatini a Como

Le pittoresche bancarelle con pezzi unici e occasioni di artigiani e hobbisti, pezzi di antiquariato o piatti tipici si possono trovare passeggiando tra le vie della città: nella vecchia piazza del mercato del grano, lungo i Portici, nelle piazzette sul lungolago o sotto le mura.

Piazza San Fedele

Mercatino dell'Artigianato

Sabato 14 settembre 2019

Mercato Coperto, via Mentana 5

Mercato coltivatori e prodotti tipici comaschi

Martedì e giovedì mattina, venerdì (facoltativamente) e sabato tutto il giorno



