Como, un grosso cinghiale a spasso nel Parco Negretti

I cinghiali non frequentano solo le zone urbane immediatamente a ridosso delle aree boschive, ma sempre di più si spingono verso la città allontanandosi dalla boscaglia alla ricerca di cibo. La presenza umana non sembra spaventarli e il video inviato da un lettore alla redazione di QuiComo sembra provarlo. Nei brevi filmati girati da un residente di Rebbio si vede un grosso cinghiale gironzolare per il Parco Negretti alla ricerca, evidentemente, di cibo. La pericolosità di questi animali è cosa nota, non solo perché danneggiano gli orti per cibarsi, ma anche perché se impauriti potrebbero anche attaccare l'uomo. Risale a poco meno di un anno fa l'episodio che ha visto suo malgrado protagonista un uomo che durante una passeggiata è dovuto salire su un albero per fuggire a un cinghiale. E' stato poi trovato e tratto in salvo dai soccorritori qualche ora più tardi.