Silenzio, parla Como: il video di una città che non smette di splendere

Un minuto che riempie gli occhi e il cuore. Il video realizzato da Ahmad Asfaq e Mirko Mazzei - due amici di Lurate Caccivio e Uggiate Trevano - immagina una Como che parla e ringrazia i suoi abitanti per le tante emozioni vissute nelle sue vie, nelle sue piazze, nei suoi luoghi suggestibi. Una Como che continua a splendere nell'attesa di riabbracciare tutti i cittadini comaschi.

Il video, pubblicato sul canale YouTube "Now or never", ha visto la partecipazione anche di Donato Mastroserio che ha prestato a Como la sua voce.