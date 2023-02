Macerie abbandonate da mesi nell'area sotto il Viadotto dei Lavatoi

Era un'area di cantiere che serviva ai lavori di messa in sicurezza del Viadotto dei Lavatoi. I lavori si sono conclusi mesi fa e il cantiere è stato smantellato. L'area di via dei Mulini, che era dedicata a parcheggio, risulta però ancora occupata da detriti e macerie. Nonostante la segnalazione di un lettore all'amministrazione comunale, lo spazio sotto il viadotto risulta ancora non usufruibile. Ecco la videosegnalazione del lettore.