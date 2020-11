Grosso incendio a Senna Comasco: tetto in fiamme

Ingente mobilitazione di soccorsi in via Papa Giovanni Paolo II a Senna Comasco (in località Navedano). Il tetto di una casa, verosimilmente disabitata, è andata a fuoco. L'incendio si è propagato a gran parte della copertura producendo un'alta colonna di fumo.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche ambulanze e forze dell'ordine. Non sembra che ci siano feriti o intossicati. L'incendio è divampato poco prima delle ore 10 del 24 novembre 2020.