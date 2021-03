La demolizione della scalinata dell'ex passeggiata Zambrotta: video

In concomitanza con l'avvio dei lavori sulla terra ferma per rifare il molo di Sant'Agostino nell'ambito del cantiere della paratie, Regione Lombardia in accordo con il Comune di Como ha deciso di eseguire anche la demolizione della scalinata situata nella parte opposta del lungolago, vicino ai giardini. Si tratta della scalinata dell'ex passeggiata Zambrotta.