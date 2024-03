Dai Como, dona per lo sport! E' iniziato il campionato di solidarietà

el tessuto pulsante dello sport comasco si muove un'onda di solidarietà che, con forza e determinazione, sta trasformando le vite di molte persone. È il progetto "Dai Como, Dona per lo Sport!", una lodevole iniziativa promossa dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e dalla BCC Cantù, che si sta rivelando un autentico campionato di solidarietà, alimentato da cuori generosi e intenzioni nobili.

Questa non è solo una competizione per primeggiare sul campo, ma una vera e propria gara per il bene della comunità, dove ogni contributo, grande o piccolo, conta e fa la differenza. È la seconda edizione del campionato provinciale BCC di Cantù di raccolta fondi fra le società sportive dilettantistiche, un'opportunità unica per unire le forze e promuovere valori di solidarietà e inclusione.

Sono ben 23 le associazioni sportive che si sono unite all'appello per la raccolta fondi, ognuna con il proprio progetto e la propria missione. Tra queste, spicca il Team Satori Como con il progetto "Sport per Tutti". Un'iniziativa che abbraccia la diversità e promuove l'accesso allo sport per tutti, indipendentemente dalle sfide che la vita può presentare.

Al centro di questa lodevole iniziativa c'è la Muay Thai, uno sport che va oltre la mera pratica fisica, diventando uno strumento di crescita personale e sociale. Il Team Satori Como ha lanciato due corsi mirati: uno dedicato ai ragazzi provenienti da situazioni difficili, che possono trovare nella disciplina della Muay Thai un sostegno per superare le avversità familiari, sociali ed economiche; l'altro corso è pensato per le persone con sindrome di Down, offrendo loro l'opportunità di sperimentare i benefici dello sport in un ambiente inclusivo e accogliente.

Questo progetto non è solo un'occasione per praticare uno sport, ma un vero e proprio percorso di crescita e integrazione, che porta speranza e cambiamento nelle vite di coloro che vi partecipano. È un esempio tangibile di come lo sport possa essere un potente strumento di inclusione sociale e di trasformazione personale.

L'impegno e la dedizione delle associazioni sportive coinvolte in questo campionato di solidarietà sono un esempio luminoso di come la passione per lo sport possa essere canalizzata per il bene comune. Ogni donazione, ogni gesto di sostegno, contribuisce a rendere possibile questo sogno di inclusione e speranza.