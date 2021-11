In Valfresca cinghiali al mattino fino alla strada: il video

Non solo di notte: anche di giorno i cinghiali non temono di avvicinarsi alle zone frequentate dall'uomo. Il video di una lettrice di QuiComo mostra un gruppo di cinghiali che fa capolino dalla zona boschiva della Valfresca (strada che congiunge San Fermo della Battaglia a Como) arrivando fino a ridosso della strada. In questo articolo alcune regole preziose su come comportarsi in caso di incontri ravvicinati con i cinghiali.