Video shock a Cernobbio, un secondo dopo poteva essere una tragedia

Un impressionate video arriva da Cernobbio, girato in via Armee. Le immagini mostrano una ragazza che sale in sella al suo scooter per portarlo al riparo dal fango che comincia a invadere la strada. Lei però non si accorge che la massa di acqua e fango che ha invaso la strada sottostante sta trascinando a valle due automobili. Appena mette in moto lo scooter si alza un'onda di piena ma le i riesce a filare via giusto mezzo secondo prima di essere travolta. La ragazza si chiama Virginia, ha 21 anni: "Non mi sono resa conto del pericolo che ho corso - racconta a QuiComo - ho realizzato di essermela vista davvero brutta solo dopo avere visto il video girato dal mio vicino di casa. Sono scesa per spostare le due moto della mia famiglia ma sono riuscita a portarne via solo una. Al momento non ho capito quanto stava accadendo. Quando ho visto quelle immagini mi è battuto forte il cuore". L'autore del video si chiama Federico Roncoroni: "Ho temuto davvero il peggio per Virginia. Quando ho visto quell'onda di fango oltrepassare il muro e risalire la strada ho temuto che non facesse in tempo a scappare. Un secondo dopo e chissà cosa sarebbe successo".