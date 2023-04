Come Bambi, il cerbiatto che corre di notte per le vie di Moltrasio: sperando nel lieto fine. IL VIDEO

Alessandro Cuffaro, che ha girato questo video, avrà creduto di sognare quando si è trovato davanti questo bellissimo cerbiatto che correva per le strade di Moltrasio. Erano circa le 2 di notte di ieri quando questo elegante animale passeggiava in città, come nelle favole, approfittando della quiete della notte. Speriamo che sia riuscito a tornare nei boschi, giusto in tempo per evitare brutti incontri e che sia sano e salvo e non troppo spaventato.