Ultima partita stagionale per Albese, coach Chiappafreddo: “Vogliamo fare un bel regalo ai tifosi”

Ultima gara della stagione in casa per la Tecnoteam Albese Volley Como che domenica ospita (Palafrancescucci di Casnate ore 17) la Anthea Volley Vicenza, formazione ancora in piena lotta per la salvezza anche se la posizione è molto compromessa dopo le ultime sconfitte. Per le ragazze di coach Mauro Chiappafreddo, reduci da tre stop di fila, la voglia di un riscatto davanti ai tifosi – sempre encomiabili – che hanno sempre spinto le giocatrici durante tutta la stagione. Ed è lo stesso coach Tecnoteam a confermarlo in sede di presentazione del match questo pomeriggio alla sala stampa di Casnate dove la squadra ha rifinito la preparazione per il match di domenica.

“Ospitiamo Vicenza, squadra in cerca di punti salvezza. Noi, invece, cerchiamo di ritrovare il nostro assetto dopo i diversi acciacchi che ci hanno condizionato nell’ultimo periodo e che non ci hanno permesso di poterci allenare adeguatamente. Da parte nostra – dice il tecnico albesino, riconfermato sulla panchina dal club nei giorni scorsi – faremo il massimo per chiudere la stagione in casa dando soddisfazione alla società e al pubblico che ci ha sempre sostenuto in tutta la stagione”.

Albese, dunque, vuole chiudere con il sorriso il suo campionato, il secondo di fila in A2. Iniziato ad ottobre con la sconfitta casalinga con Lecco e proseguito con un girone di andata fatto di alti e bassi, meglio il ritorno. All’ultima giornata la sconfitta casalinga contro Sassuolo ha spedito le ragazze del presidente Crimella nella Poule Salvezza. E qui la certezza della permanenza in A2 – secondo anno di fila – è arrivata dopo una ottima andata con i successi su Sant’Elia, Perugia, a Messina e con Marsala. Con Vicenza, all’andata, un netto stop per 3-0 e, dunque, tanta voglia di riscatto domenica prossima. Il presidente Crimella, nel ripercorrere la stagione delle sue ragazze, si sofferma sull’ultimo periodo: ”Non siamo stati continui, ma abbiamo ampie attenuanti. La squadra non ha potuto allenarsi al meglio, ma sono sicuro che riusciremo a chiudere davanti a tutti questa Poule Salvezza. Ho fiducia nelle ragazze e nello staff”.