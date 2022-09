Tecnoteam Albese, sempre più soddisfatto il presidente Crimella

In attesa dell'allenamento congiunto di oggi a Lugano, il presidente della Tecnoteam Albese Volley Como Graziano Crimella analizza l'andamento della squadra in queste prime uscite della stagione. E non nasconde la sua grande soddisfazione per quello che le ragazze stanno facendo in campo e in allenamento.

Le sue parole: “Terza amichevole in settimana a Milano. Questa volta con una squadra di pari categoria. Si vede il miglioramento dell’intesa e l’apprendimento delle indicazioni di Mauro giorno dopo giorno. I primi due set sono stati veramente spettacolari, con la formazione che a oggi sembra essere la titolare: Nicolini, Cassemiro Nardo Stroppa Veneriano e Gallizioli con Rolando libero. Molto bene muro ed attacco. Anche il terzo set, anche se più combattuto, è stato bello con la sostituzione delle due bande e dell’opposto. Insomma, bravissime tutte. Sono veramente molto contento del lavoro e della già buona intesa in campo”. Ora attendiamo il test di oggi in Svizzera.