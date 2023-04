Pool Salvezza A2. La Tecnoteam Albese si ferma anche a Perugia: buon primo set, poi il crollo

Anticipo di campionato amaro questo pomeriggio per la Tecnoteam Albese sul terreno della 3M Perugia. Le ragazze di coach Chiappafreddo, con in tasca già la salvezza ottenuta domenica a Sant’Elia, sono state superate per 3-1 dalla squadra di casa che ha lottato con tutta la grinta possibile davanti ai suoi tifosi nonostante una condizione di classifica precaria. Per Perugia seconda vittoria in casa di fila dopo quella di domenica con Montale. Per Albese secondo stop consecutivo dopo il 3-2 di Sant’Elia. Bene le giovani che coach Mauro ha messo in campo questo pomeriggio a Perugia nell’anticipo di campionato di A2 femminile di Volley contro la 3M, formazione che occupa l’ultimo posto della Poule Salvezza. Hanno maturato esperienza e minuti nel campionato di A2, in particolar modo la palleggiatrice Nicoli e la banda Cantaluppi. Ma anche la centrale Bernasconi si è guadagnata il suo spazio importante con 7 punti.

E le giovani sono partite forti ed hanno vinto il primo set con buona personalità al “PalaPellini” (18-25). Poi il calo di Albese e la rimonta delle ragazze di casa che non hanno mai mollato un pallone. Secondo e terzo set con la spinta di Traballi, Giudici e Candela per le umbre. Albese con qualche soluzione non precisa in attacco ed un muro-difesa meno efficace di altre volte. Così Perugia, che ha lottato anche se la salvezza appare un miraggio, ha ribaltato tutto. Fiammata Tecnoteam sono in avvio di terzo set, ma poi subito stoppata dalle ragazze di casa che hanno spinto decise: dal 2-13 al 25-17. E poi quarto set con l’avvio in equilibrio fino al 9-7, poi il doppio cambio di Chiappafreddo: dentro Stroppa per Conti e Badini per Bernasconi.

Traballi ha continuato a “martellare” in modo efficace portando le sue compagne ad un successo importante e meritato. Tre punti accolti con grande soddisfazione da tutto lo staff umbro, già matematicamente retrocesso dopo una stagione certo non facile. Albese incassa il secondo stop di fila in due giorni: dopo Sant’Elia anche Perugia, ma il rientro a casa è meno amaro perchè – nonostante le sconfitte – c’è la salvezza che era l’obiettivo di questo lungo “ponte” del 25 aprile in centro Italia. Tre in doppia cifra anche questa sera a Perugia: Michi Gallizioli tornata in campo dal primo minuto, ha fatto vedere le sue qualità a rete con 13 punti, poi Cantaluppi e Conti con 12.

Coach Chiappafreddo ha tenuto a riposo parte della formazione titolare: Nicolini, Nardo, Badini e il capitano Veneriano. Scelta fatta dopo la salvezza e per le loro condizioni non ottimali, ma anche per cercare di dare spazio e minuti a chi si è sempre allenato bene in questi mesi. Nardo è entrata nel secondo set, Stroppa, Badini nel quarto, Nicolini e Veneriano sono rimaste in panchina tutto il tempo. Così il mister delle Guerriere a fine gara: ”Sono contento per la nostra salvezza ottenuto domenica, ma dispiaciuto per la gara odierna a Perugia. Abbiamo fatto giocare ragazze che finora hanno giocato di meno anche perchè alcune delle titolari non sono in perfette condizioni fisiche. Nulla toglie alla ottima prestazione di Perugia di oggi, complimenti a loro che sono riuscite a portare a casa il successo. Noi in questo momento dobbiamo gestire al meglio le varie situazioni fisiche del gruppo e le energie da qui alla fine della stagione”. Il tabellino del match:

3M PALLAVOLO PERUGIA – TECNOTEAM ALBESE 3-1 (18-25, 25-21, 25-17, 25-16)

PERUGIA: Manig 5, Salinas 18, Negri 6, Giudici 7, Traballi 19, Agbortabi 7, Rota (L), Patasce 4. Non entrate: Dalla Rosa, Stentella, Pero. All. Marangi.

ALBESE: Nicoli 4, Cantaluppi 12, Bernasconi 7, Conti 12, Cassemiro 9, Gallizioli 13, Rolando (L), Stroppa 3, Nardo 2, Radice, Badini 1. Non entrate: Veneriano (L), Nicolini. All. Chiappafreddo.