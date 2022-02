Volley A2, la vittoria per Cantù contro Motta riapre le possibilità di play off

L'arcobaleno dopo sette sconfitte. Nella settimana giornata di campionato di ritorno di A2 il Pool Libertas Cantù non solo torna a vincere, battendo 3-2 Motta di Livenza, ma riapre i giochi per i play off dopo essere sprofondata dal secondo alle ultime posizioni.

I 23 punti attuali della formazione di Battocchio servono per rimanere agganciati al treno di squadre a metà classifica: a pari punti all'ottavo posto c'è Brescia, a 27 c'è proprio Motta.

“Credo che questa sia stata una partita molto bella e divertente. Credo che dobbiamo fare dei complimenti giganteschi ai ragazzi, che sono stati molto bravi. È vero che, a rivederla, un po’ di rammarico rimane, - ha commentato l'allenatore - abbiamo avuto in mano la palla del 21-17 nel quarto set, in uno contro uno, e purtroppo è andata fuori. Ma questo fa parte del gioco. Devo anche chiedergli scusa perché il quarto set è stato perso per colpa mia, per quella chiamata frettolosa del videocheck. Loro sono stati veramente bravi a lottare fino alla fine nel quinto set. Io avevo detto loro che ci sarebbe stato da soffrire perché Motta di Livenza è una squadra molto forte, e ha un ritmo di gioco impressionante. Dovevamo essere bravi, e nel terzo set lo siamo stati. Nel quarto, invece, ci hanno messo veramente alle corde: un set ci è andato bene, un set ci è andato meno bene, ma credo che un 3-2, per quello che si è visto, sia il risultato più giusto”.

Cantù, avanti 2-1, è andata a chiudere ai vantaggi il quarto set dopo essere stata avanti anche di cinque lunghezze (21-17) e aver poi ceduto 26-28.