B1. Troppa Costa Volpino per Cabiate: la capolista vince senza mai soffrire veramente

Il sogno si è tramutato in un brutto risveglio. La Clerici Auto Cabiate ha sperato di poter fare l’impresa contro la capolista del girone B della Serie B1 di volley femminile, la CBL Costa Volpino, ma ha dovuto fare i conti con la realtà. Le bergamasche sono lanciatissime e soprattutto imbattute, un percorso netto che non ha trovato ostacoli nemmeno sul campo della formazione di coach Reali. Lo 0-3 è stato pesante e senza attenuanti, Costa Volpino ha dominato e meritato questo risultato, mai davvero in discussione.

Già nel primo set si è avuto il sentore di quella che sarebbe stata la giornata. Le ospiti hanno spadroneggiato dopo aver preso le misure del taraflex esterno, lasciando alle padrone di casa appena 15 punti. Alla Clerici Auto è andata ancora peggio nella frazione di gioco successiva. Le comasche si sono fermate a quota 13, senza riuscire a impensierire Costa Volpino che ha raddoppiato rapidamente e intuito come i tempi fossero maturi per l’ennesima vittoria stagionale.

Il 3-0 è maturato poco dopo grazie al parziale più equilibrato della partita. Cabiate non è andata oltre i 18 punti e si è dovuta inchinare di fronte a una corazzata che in questo girone non sembra avere rivali. La squadra di coach Reali può ancora difendere il suo quinto posto, nonostante il margine virtuale sia risicato. Tra una settimane le ragazze saranno di scena in Sardegna per affrontare la San Paolo Cagliari che è in piena lotta per la salvezza. Il tabellino del match:

CLERICI AUTO CABIATE-CBL COSTA VOLPINO 0-3 (15-25,13-25,18-25)

CABIATE: Viskom, Citterio, Pellegatta, Colombo, Ruffini, Quartana (L), Cecconello, Della Canonica (L), Zanotto, Hyka, Biganzoli, Castelli, Cavalleri, Quartarella. All. Reali

COSTA VOLPINO: Pozzoni, Bordignon, Imperiali, Dell’Orto, Agazzi, Coulibaly, Seghezzi, Crespi, Tosi, Pacchiotti, Rosso, Tomasi, Tangini. All. Cominetti