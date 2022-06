Camion bloccati alla dogana di Ponte Chiasso: è caos

Una lunga coda di camion si è creata alla dogana commerciale di Como Ponte Chiasso. Il motivo potrebbe essere riconducibile (ma si attendono conferme ufficiali) a un incidente avvenuto nella mattinata sull'autostrada svizzera dove un autocarro si è ribaltato sulla A2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per consentire i rilevi e le operazioni di recupero dell'autocarro e la pulizia del manto stradale il tratto interessato dall'incidente è rimasto chiuso fino alle 13. 30. Sull'A2 (carreggiata A) si circola nel frattempo su un'unica corsia di marcia. Anche se non sono ancora ufficialmente note le motivazioni dei blocchi in dogana a Ponte Chiasso i disagi si fanno sentire. Traffico congestionato anche per raggiungere Cernobbio e Tavernola.

In aggiornamento.