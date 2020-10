Piazza San Rocco: tagliate le gomme a più di 20 macchine posteggiate

È di oggi, 6 ottobre, la segnalazione che appare sul gruppo Facebook I Comaschi, con tanto di foto. In piazza San Rocco qualcuno ha letteralmente squarciato le gomme di più di 20 auto parcheggiate. Le foto postate sotto il post, a testimonianza del fatto avvenuto, fanno (giustamente) arrabbiare molte persone che reputano che quella zona ( putroppo nota anche per l'omicidio di don Roberto Malgesini) stia diventando invivibile. A gran voce chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per individuare il o i colpevoli di questo ennesimo atto di inciviltà e violenza. Si sta verificando se qualche telecamera sia riuscita ad immortalare l'atto vandalico.

