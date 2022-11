Lago di Como, le turiste che fanno il bagno a novembre

È vero che le temperature sono state clementi, almeno fino a pochi giorni fa, ma mai avremmo pensato di vedere, il 10 novembre, dei turisti fare il bagno nel lago di Como. Ci troviamo in zona Moltrasio e con estrema nonchalance due signore straniere (parlavano in tedesco) si accingono a entrare in acqua. Se esternamente c'erano circa 10 gradi non osiamo stimare la temperatura dell'acqua del lago di Como. Forse stavano praticando il così detto bagno “crioterapico”, una pratica per cui bisogna essere preparati fisicamente.

Ricordiamo , per esempio, i sette coraggiosissimi atleti del Club Atletica Pesante di Como che nel 2019 si riunirono davanti al Tempio Voltiano per il tradizionale cimento invernale. Il gruppo di impavidi capitanato dal presidente Maurizio Casarola si buttò in acqua poco dopo le 11 del mattino del 1°gennaio. Al termine del tuffo Casarola consegnò ai sei atleti che lo hanno seguito in questa goliardica ma difficile prova un attestato per certificarne la tempra e il coraggio dimostrati.