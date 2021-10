A Gironico il furgone che non è di nessuno. E infatti nessuno lo rimuove (neppure la polizia locale)

A Gironico (frazione di Colverde) in via Garibaldi è parcheggiato un piccolo furgone Fiat. Il veicolo occupa un posteggio pubblico da circa due anni. Nessuno lo guida da allora, infatti il furgone, da una rapida verifica, non solo risulta avere l'assicurazione scaduta ma sembra che sia stato soggetto alla cosiddettaperdita di possesso. Insomma, non è più del proprietario che lo ha parcheggiato in quel punto. In poche parole è di nessuno e quindi nessuno lo può rimuovere. La cosa curiosa è che nonostante la segnalazione di alcuni residenti nessun ente o autorità ha provveduto finora a rimuoverlo. Cosa impedisce alla polizia locale di Colverde di provvedere alla rimozione? Se lo chiedono i residenti.