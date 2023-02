La donna che a Cantù si butta in mezzo alla strada

A Cantù, in corso Europa all'altezza dell'hotel Unico ogni sera sera c’è una donna che si mette in mezzo alla strada e ferma le macchine come se fosse in panico o come se avesse bisogno di aiuto ma in realtà, come segnala Enzo, un lettore sulla pagina Facebook Sei di Como se..., chiede soldi mettendo a rischio non solo la sua vita, ma anche quella degli altri.

"Possibile che i vigili o i carabinieri non facciano nulla? Quando verrà presa sotto da un camion, un bus o una macchina perché sta letteralmente in mezzo alle corsie di notte quanti casini dovrà passare l’autista? Perché nessuno fa niente? La persona in questione è chiaramente una persona con problemi, perché non viene aiutata? Aspettiamo che si faccia ammazzare?"

La discussione social

Per qualcuno è una truffatrice, per altri una persona che non sta bene e ha bisogno di aiuto. Resta il fatto che potrebbe essere un reale pericolo per se stessa e gli altri.

"È una truffatrice, scrivono sotto il post. Questa truffa è molto usata in Italia. Ogni sera lei esce e chiede i soldi, già certa del suo guadagno. Solo 10 persone che si fermano e le danno anche solo 10 euro, sono 100 euro al giorno, che significa 3000 euro al mese. Ma raccoglie molto di più. Non obbliga nessuno a darle i soldi, ma genera pericolo stradale.

Fanno bene quelli che gli offrono di risolvere il problema senza soldi, così viene fuori subito la verità in quanto lei sicuramente rifiuta l’aiuto proposto, per avere solo i soldi. Non è malata e non è da internare ma da denunciare per truffa".

La donna è stata vista buttarsi sotto le macchine da molte persone sia di giorno che di notte e qualcuno dice che ripeta la stessa scena oramai da anni. È un miracolo che questa brutta abitudine non sia ancora sfociata in tragedia.

L'autore del post ha scritto di aver segnalato il fatto alle autorità competenti.