La denuncia di Europa Verde: a Como degrado nei quartieri, l'esempio di via Turati

"La cura da parte della Amministrazione è dovuta a tutti quartieri della città non solo ai cosiddetti salotti buoni". Con queste parole inizia la breve nota stampa con la quale Europa Verde Como denuncia lo stato di degrado di alcune zone della città, per lo più periferiche. E' il caso di via Turati a Camerlata.

"Europa Verde Como - continua il comunicato delle tre esponenti Elisabetta Patelli, Isabella Tosca e Lillie Herceg - è presente nei quartieri e registra ogni giorno situazioni intollerabili di abbandono. Di nuovo a Camerlata, in via Turati e dintorni, non solo detriti e spazzatura, ma anche marciapiedi malconci e la targa della via fracassata e lasciata in terra da parecchio tempo. Come può un'amministrazione non accorgersene? Quale maggior disprezzo per una strada e per i suoi residenti del non riconoscerne nemmeno l'identità?".

Patelli, Tosca e Herceg, di nuovo sul posto dopo l'intervento sulla rotatoria che non c'era, chiedono un intervento immediato per restituire pulizia e decoro ai luoghi e agli abitanti del posto.