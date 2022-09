Como, via Torno: "Aspettiamo il crollo con la prossima ondata di maltempo?"

"Senza il cancello sarebbe stato tutto in strada. Le barriere del video sono una ventina di metri sopra, sul versante molto scosceso della montagna". Ci segnala questa situazione in via Torno un nostro lettore che ci invia anche un video dove si vede chiaramente che le reti messe come protezione sembrano non essere sicure e che il problema di dissesti potrebbe presentarsi al prossimo temporale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ultima ondata di maltempo ha creato nuovamente molti danni nel Comasco e Blevio è stata la zona più colpita. A segnalarci la situazione di via Torno è Luca Michelini, residente in zona: "Il problema sta a monte, a Blevio. La montagna non è in sicurezza quindi quando piove viene tutto giù. La Regione aveva fatto un progetto per tenere pulita la strada e il tratto Blevio - Como, in particolare rivolto a quel pezzo di montagna particolarmente a rischio. Le barriere che ci sono adesso, queste reti sono già piene di massi e qualcosa sta già uscendo". Non sembrano proprio protezioni in grado di reggere in caso di una nuova ondata di maltempo forte come quella di luglio 2021 o dei primi di settembre 2022 quando Blevio si è di nuovo trasformata in una strada di fango.