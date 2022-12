Qualcosa che non avete mai visto circolare per strada: è successo a Cantù. VIDEO

Qualche sera fa (il 1°dicembre 2022 ndr) chi circolava a Cantù in zona Vighizzolo intorno alle 21.30 si sarà trovato davanti questo inconsueto mezzo di trasporto. Si tratta di una sedia bianca da giardino montata su un monopattino! Il video, come spesso accade, sta diventando virale e gira in varie chat del territorio. Fortunatamente il goliardico giro con questo mezzo di trasporto mai visto, si è concluso senza che vi siano stati incidenti o problemi di nessun tipo. Come si suol dire "non rifatelo a casa" perché potrebbe essere davvero molto pericoloso sia per chi guida che per chi dovesse trovarsi sulla sua strada.