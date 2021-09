Autobus strapieno nonostante il limite della capienza del 80%

Alcuni utenti della linea extraurbana C60 di Asf Autolinee hanno segnalato la situazione di sovraffollamento dell'autobus in diversi orari. Delle due due foto, inviate da due persone diverse, la prima mostra la situazione a bordo del mezzo durante la corsa delle 7.40 (Bregnano-Como) del 23 settembre, la seconda ritrae il momento della fermata in piazza Vittoria dove, addirittura, alcuni passeggeri non sono riusciti a salire (erano circa le ore 15).

La richiesta degli utenti della linea C60 è, dunque, quella di aumentare le corse su questa linea poiché, come appare dalle foto, il limite dell'80% di capienza non sembra affatto rispettato né possibile da rispettare vista l'affluenza di passeggeri.