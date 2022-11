La Fiat 600 risolve (a modo suo) il problema del traffico: il video incredibile da Colverde

Spesso il traffico è davvero un incubo per tutte le persone che si spostano: che sia per lavoro o per fare qualche scampagnata per il fine settimana rimanere incolonnati magari ore ed ore è sempre antipatico e mette di malumore. Le regole però esistono e per motivi di sicurezza (e civiltà) vanno rispettate. Esistono però anche "i soliti fubetti" che cercano alternative per passare avanti e velocemente in barba a chi è rassegnato in colonna. Questo video (ringraziamo IntrashTtenimento 2.0) viene da Colverde e sta diventando virale. La Fiat 600 per non restare in colonna attraversa serenamente il prato. "La leggenda narra che abbia attraversato tutta la pianura padana così..." commentano e in tanti proprio non ce la fanno a non "tifare" per la mitica Fiat che sprezzante continua la sua corsa fuori strada. Meno felici e ilari gli automobilisti in coda...