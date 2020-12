Como, quando i palazzi parlavano e Babbo Natale arrivava in piazza: una videostoria per grandi e piccini

C'era una volta la città dei Balocchi. Quella magia di luci con cui Como si trasformava in un mondo fatato, dove i palazzi e gli oggetti si animavano, le luci brillavano e Babbo Natale arrivava nella piazza. Un incanto che attirava persone da tutta la Lombardia e da tutta Italia, per essere ammirato nella sua originalità e fantasia. Quest'anno, come già sappiamo, la città dei Balocchi non ci sarà. Abbiamo quindi pensato di proporvi questo splendido video realizzato da Maurizio Moro, grande fotografo e artista del nostro territorio. Potrete così far ascoltare ai vostri bambini le parole e le storie del Broletto parlante. Sperando che, un domani, il Natale di Como possa rianimarsi e incantarci ancora. Buona visione!