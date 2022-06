Rapinese e la sua squadra, il video dei ringraziamenti ai 14.067 elettori

"Sono giorni densissimi", spiega Alessandro Rapinese per giustificare il fatto che lui e i suoi candidati - eletti o meno - non riescono a rispondere alla tempesta di messaggi che giungono dai numerosissimi comaschi che vogliono congratularsi con loro o chiedere aggiornamenti sull'insediamento. Per la precisione sono state 14.067 le persone che hanno votato Rapinese eleggendolo sindaco. In un video corale Rapinese e la sua squadra hanno dunque detto "14.067 grazie". Il nuovo primo cittadino ha poi aggiunto: "Risponderemo ai vostri messaggi prestissimo".