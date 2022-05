Rapinese allo Yacht Club: presenta il programma e risponde alle domande del pubblico

Domenica 29 maggio presso lo Yacht Club di Como di viale Giancarlo Puecher 8 alle ore 20.30 la lista Rapinese Sindaco incontrerà i cittadini comaschi in una serata in cui il candidato sindaco, Alessandro Rapinese, risponderà alle domande del pubblico presente in sala.

Il giorno prima, sabato 28 maggio, Rapinese e i suoi consiglieri candidati si ritroveranno nel piazzale della basilica di Sant'Abbondio per una passeggiata culturale - aperta a tutti - che passerà per i principali monumenti della città: Torre Gattoni, Porta Torre, via Giovio, piazza Medaglie d'Oro, abside della chiesa di San Fedelee Palazzo Cernezzi.