Gli incontri con Civitas: "Uno sguardo verso l’Ucraina"

All’incontro, organizzato da Civitas, a sostegno della candidatura di Adria Bartolich, interverrà dal vivo la rappresentante delle istituzioni ucraine Vladyslava Magaletska – già viceministro dell'alimentazione e dell'agricoltura dell'Ucraina ed ex capo del servizio statale dell'Ucraina per la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori. "Uno sguardo verso l’Ucraina": mercoledì 4 maggio alle 20.30 a Palazzo del Borgo in via Borgovico, 121.

Si collegheranno, invece, da remoto:

Dmytro Natalukha - Presidente della commissione per gli affari economici del parlamento

dell'Ucraina

Serhii Babak - Presidente della commissione per l'istruzione, la scienza e le innovazioni del parlamento ucraino

Interverranno

Adria Bartolich – Candidatà sindaca della coalizione di centro-sinistra alle elezioni comunali 2022 e già parlamentare del Parlamento Italiano;

Bruno Magatti – Capolista di Civitas Como alle elezioni comunali 2022 – già assessore ai servizi alla persona ed ambiente del Comune di Como

Anastasiya Yahuzhynska - Candidata di Civitas Como elezioni comunali 2022

Sarà un momento di racconto e confronto con gli ospiti per meglio comprendere e approfondire le migliori condizioni in cui possiamo garantire l’accoglienza dei rifugiati ucraini in Italia e nel Comune di Como, con una prospettiva che non ragioni solo in termini emergenziali.