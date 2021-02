Como, lavori in via Sant'Elia: le varie fasi del cantiere

Per consentire la posa di nuove tubazioni di Como Acqua e completare la rete fognaria in via Sant’Elia, dal 18 febbraio al 26 marzo sono previste alcune modifiche alla viabilità che interesseranno via Sant’Elia a partire dall’intersezione con via Cavallotti e avanzando verso via Recchi.



Dal 22 al 24 febbraio, dalle ore 21 fino alle ore 6 del giorno successivo: restringimento della carreggiata in via Cavallotti per l’occupazione delle due corsie adiacenti a via Sant’Elia, con traslazione del flusso veicolare sulla corsia riservata al transito del Trasporto Pubblico Locale e regolazione della circolazione con senso unico alternato regolato da movieri.



In funzione dell’avanzamento del cantiere e per fasi successive:



- Nella prima fase in orario diurno sarà sospesa la circolazione veicolare in via Sant’Elia nel tratto da via Cavallotti a via Bossi (intersezione esclusa), garantendo sempre e in sicurezza il transito pedonale. Resterà consentito l’accesso a via Bossi per i veicoli provenienti da via Recchi.



- Nella fase intermedia in orario notturno, dalle ore 21 alle ore 6, verrà sospesa la circolazione all’intersezione tra via Sant’Elia e via Bossi, garantendo l’accesso a via Sant’Elia e a via Bossi solo ai residenti e ai mezzi di soccorso sino alle testate del cantiere, con istituzione del doppio senso di marcia regolato da movieri (accesso in via Sant’Elia: da via Recchi per il tratto fra via Recchi e via Bossi, da via Cavallotti per il tratto fra via Cavallotti e via Bossi; accesso in via Bossi dall’intersezione tra via Bossi e via Oriani).



- Nella seconda fase in orario diurno verrà sospesa la circolazione in via Sant’Elia nel tratto da via Recchi a via Bossi (intersezione esclusa), garantendo sempre e in sicurezza il transito pedonale e garantendo l’accesso a via Bossi ai veicoli provenienti da via Cavallotti.