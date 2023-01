Nuovo bando per il servizio civile: i protagonisti raccontano

Acquisire nuove competenze e mettere in pratica quelle apprese a scuola. Arricchire il proprio curriculum svolgendo attività importanti al servizio della comunità. Vivere un’esperienza di inserimento nel mondo del lavoro arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze e di relazioni umane. Sono tutte opportunità offerte dal servizio civile universale rivolto ai ??????? ??? ?? ?? ?? ???? (29 anni non ancora compiuti), residenti in Italia.

I progetti di servizio civile hanno una durata di 12 mesi. L’impegno settimanale previsto è di 25 ore settimanali e si riceve un contributo di 444,30 € al mese.

Sul territorio di ??????, ???? ? ????? saranno disponibili 55 posizioni per 5 ambiti appartenenti a ??????????, ???????, ????????????, ?????????? ? ???????.

#CSVInsubriaETS nelle sedi di Como e Varese è presente in tre programmi con “Un libro per tutti. In viaggio alla scoperta della lettura”, “Libertà è partecipazione. Attiviamo energie per costruire una cultura della pace” e “Imparare per crescere. Rafforzare e aumentare il supporto educativo dedicato ai minori”.

Gli incontri formativi

Per spiegare che cos’è il Servizio civile universale e farlo conoscere dalla viva voce di chi lo ha praticando o lo sta praticando CSV Insubria ha organizzato alcuni incontri informativi. Questo il calendario:

Giovedì 12 gennaio, alle 20.45, nella sala consiliare del ?????? ?? ??????? ??????, in via Liveria 7, si terrà un incontro aperto a tutti gli interessati. Per info: 335-388250; m.oricchio@csvlombardia.it

Martedì 17 gennaio, a partire dalle 15, incontro a Varese, presso la ???? ???????? ????? ?????????? ??????, in via Sacco. L’accesso è consentito su prenotazione a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-bando-servizio-civile-opportunita-per-17-giovani-492408476007

Martedì 17 gennaio, ore 17, presso il ??????? ??????? di Busto Arsizio.

Mercoledì 18 gennaio, presso la sede di #??????????????Como, in via Natta 16, a Como, alle 19.30, insieme a CSV Insubria Como verranno fornite tutte le informazioni utili sul bando, i progetti aperti e come presentare una candidatura. È gradita la prenotazione via mail a informagiovani@comune.como.

Venerdì 19 gennaio, alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale di ???????? ?????????.

Dove fare il servizio civile

Queste le opportunità di servizio civile disponibili nelle città di Varese , Como, Lecco e rispettive province. Gli enti di accoglienza sono:

Ambito Educativo: Asilo di Giubiano (Varese), Fondazione Rainoldi (Varese), CSV SMS – Società di Mutuo Soccorso (Malnate), Centro Formazione Professionale Padri Somaschi (Como), La Nostra famiglia – Organizzazione di volontariato per la Cooperazione internazionale (Ponte Lambro);

Ambito Sociale: Polha (Varese) e Centro diurno La Finestra (Malnate);

Ambito Assistenza: Pane di Sant’Antonio Onlus (Varese), Banco Alimentare (Varese), AnfAA – Associazione di volontariato famiglie adottive e affidatarie (Como), Associazione I frutti delle vigne (Brunate) e CAV – Centro aiuto alla Vita (Mariano Comense);

Ambito Cittadinanza: Ecofficine (Como) e COE – Associazione Centro orientamento educativo (Barzio);

Ambito Cultura: Circolo Gagarin (Busto Arsizio), Progetto Zattera (Malnate), Spazio Yak Karakorum (Varese), Associazione AltreMenti (Gavirate), Fondazione Volandia Museo del Volo (Somma Lombardo), Museo MaGa (Gallarate), Associazione Calimali (Fagnano Olona) e Museo Gianetti (Saronno).

Quando e come fare domanda al Bando

Per partecipare al Bando servizio civile universale c’è tempo sino alle ore 14.00 del 10 febbraio 2023. Dovrai presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone a questo indirizzo.

E’ necessario avere lo SPID e vanno caricati un documento d’identità valido e il curriculum vitae. Non dimenticate di aggiornare il curriculum con le esperienze di volontariato che avete fatto.

Siti info: CsvNetLombardia; ministero politiche giovanili