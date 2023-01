Riparte il Cineforum al rinato cinema Astra di Como

Con la proiezione del film "Nostalgia" di Mario Martone, il 10 gennaio ripartirà lo storico Cineforum del Cinema Astra di Como, giunto alla sua 65esima edizione. Quattro i turni previsti: martedì alle 15, alle 18.15 (in lingua originale) e alle 21; mercoledì alle 15.30 e alle 20.30.

La formula sarà la stessa del periodo pre-chiusura con qualche piccola novità. Partiamo dalle conferme: la rassegna è divisa in due parti ciascuna con undici pellicole che saranno introdotte e commentate da tre delle storiche presentatrici del Cineforum ovvero Marina Leoni, Francesca Gamba e Grazia Villa. Nonostante l’aumento dei costi dell'energia il prezzo della tessera è lo stesso dell’ultimo Cineforum – 100 euro per 22 film -, ma con una novità: la tessera da 22 euro per gli under 25. Un prezzo simbolico di un euro a film che nasce dal desiderio di avvicinare i giovani alla sala e ad una fruizione del prodotto cinematografico diversa rispetto a quanto avviene sulle piattaforme digitali.

Le tessere - non nominali e, dunque, cedibili - possono ancora essere acquistate alla cassa del cinema (apertura mezz'ora prima di ogni spettacolo).

Vi è inoltre la possibilità di assistere ai film del Cineforum anche acquistando il singolo biglietto al costo di 6,50 euro.

Per maggiori dettagli sul programma del Cineforum visitate il nostro sito www.astracinema.it.

I biglietti per tutti gli altri spettacoli in calendario al Cinema Astra sono in vendita dal momento del loro annuncio direttamente alla biglietteria del cinema (al momento non è possibile la vendita on line). La biglietteria è aperta da mezz’ora prima di ogni proiezione per tutta la durata della stessa.Prezzi biglietti: intero 7,50 euro; ridotto (under 25, over 60): 6,50 euro, super ridotto (iscritti al cineforum, soci “Amici dell’Astra”, under 12 e diversabili): 5,50 euro; Family (due adulti e due bambini): 22 euro.