Bassone, i detenuti cuochi propongono 14 ricette per San Valentino

Esce nella sola versione digitale il nuovo ricettario "Cucinare al fresco" dedicato alla festa degli innamorati. Un ricettario che rompe gli schemi e sottolinea la voglia di amare dentro e fuori dal carcere. Un amore ancora più forte per chi è recluso e riesce a vedere i proprio cari solo per poche ore alla settimana. RIparte così il nuovo anno della redazione di Cucinare al fresco con una pubblicazione colorata e con deliziose ricette dedicate ai propri affetti. Quattordici ricette, quattordici pensieri, quattordici emozioni realizzate con ingredienti e strumenti a loro disposizione. Anche per questo numero la rete di redattori non ha lesinato nella presentazione di piatti a tema. Alcuni di essi finiti direttamente nei canali social. Un'edizione veloce preparata in autonomia in quanto i casi di positività all'interno della "Circondariale" del Bassone ha chiuso gli ingressi ai volontari che seguono, appunto, la redazione.

Per tutti i followers del progetto sarà possibile richiedere una copia digitale, oppure acquistarla a un prezzo simbolico su Amazon. Per i più digital si potrà trovare qualche spunto sia nel profilo Facebook che Instagram Cucinare al fresco.