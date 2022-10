Il ladro senza ritegno che ruba i tavolini a 50 metri dalla stazione di polizia. IL VIDEO

Questa mattina 9 ottobre 2022 intorno alle 4.38 (orario preciso riportato dalla telecamera di videosorveglianza) un uomo è arrivato a Ponte Chiasso in via Brogeda. Incurante del fatto che a circa 50 metri ci sia proprio la stazione della polizia di frontiera e fregandosene anche della videocamera, a cui mostra anche repentinamente il viso, ha rubato i tavolini del negozio di fiori Flowers House. Matubbar Md Ahad, il proprietario, fiorista originario del Bangladesh è arrivato questa mattina e davanti al suo negozio non c'era più nulla. "Quei tavolini mi servivano per esporre i miei fiori all'esterno. Mi sembra davvero incredibile che possa succedere questo a 50 metri dalla polizia di frontiera."

Oramai nemmeno una stazione di polizia è un deterrente per i criminali.