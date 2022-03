Spavento a Bizzarone, 180 metri quadrati di tetto in fiamme: casa inagibile ma nessun ferito

Oggi 16 marzo 2022 intorno alle 11 del mattino 5 squadre dei vigili del Fuoco ( dei distaccamenti di Appiano Gentile e Cantù) sono intervenute urgentemente a Bizzarone per spegnere un incendio sul tetto di un'abitazione. In via Terranera, per dinamiche ancora da stabilire, sono andati a fuoco 180 metri quadrati del tetto di una casetta isolata. Al momento è inagibile anche il primo piano, almeno fino a che saranno completati gli accertamenti impiantistici e l'idoneità degli impianti elettrici che sono stati bagnati per spegnere l'incendio. Non si segnalano feriti.