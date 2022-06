Como, pericolo al Politeama: ragazze a spasso tra le impalcature al terzo piano. Il video

Due ragazze si aggiravano tra le impalcature e le stanze abbandonate dell'ex Politeama a Como. Sono state viste e riprese oggi 6 giugno mentre saltavano da un ponteggio al balcone, al terzo piano. Un passaggio pericoloso e insabile e un salto "nel vuoto" (come si può osservare nel video sotto da un'altra prospettiva) da parecchi metri d'altezza. Il cineteatro è ad oggi un luogo non sicuro e dove è assolutamente vietato andare.

Non si conosce il motivo per cui le ragazze si trovassero abusivamente nell'edificio e la persona che ci ha inviato questo filmato ci ha raccontato che è oramai da 26 giorni che nota un certo via vai dal palazzo del Politeama: luci (presumibilmente di cellulari) nella notte, porte e infissi un giorno aperti e altri chiusi e tanti dettagli che, abitando in zona, ha potuto cogliere facilmente fino ad avere la prova oggi, 6 giugno 2022, che qualcuno davvero frequentasse abusivamente l'edificio.

Il palazzo è fasciato dalle coperture dato il suo stato letteralmente fatiscente. Per evitare calcinacci o pericoli per i passanti il Comune di Como, lo scorso dicembre, è corso ai ripari approvando la delibera proposta dall’assessore ai Lavori pubblici Pierangelo Gervasoni riguardo i lavori di messa in sicurezza del Teatro. Così è come lo vediamo oggi.