Nella tarda mattinata di Pasqua, poco prima di pranzo intorno alle 13, i vigili del fuoco si sono prontamente attivati per recuperare un cervo caduto nel torrente Telo a Argegno. Non con poca fatica hanno provato a tirarlo su ma purtroppo l'animale non ce l'ha fatta ed è ricaduto nel torrente ed è morto. Ringraziamo Anton per il video.