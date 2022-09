Paura nella notte per le strade di Ponte Chiasso: auto in fiamme in piazza 24 Maggio. Il video

Incendio nella notte, intorno all'1.30 a Ponte Chiasso. Una macchina parcheggiata, per motivi e dinamiche da stabilire, ha preso fuoco in piazza 24 Maggio, davanti all'Hotel Dogana. Le fiamme altissime hanno richiamato l'attenzione di molte persone del quartiere. Sul posto, come si evince anche dal video che ci ha inviato in tempo reale il nostro lettore, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno evitato che il fuoco si propagasse alle auto parcheggiate di fianco, anche se quella accanto sembra essere stata coinvolta nell'incendio. Presente anche la polizia di stato. Al momento non si segnalano feriti. In aggiornamento.