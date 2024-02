L'insolita spesa al buio tra gli scaffali dell'Esselunga: blackout a Camerlata. Il video

Mai come oggi il detto "comperare al buio" sembra appropriato a Como. A causa di un blackout durato circa 20 minuti, così riferisce la nostra fonte, a Camerlata è mancata la luce che andava e veniva di continuo. I clienti del supermercato Esselunga si sono trovati quindi al buio tra gli scaffali dove qualcuno ha girato questo video dell'insolita spesa, che sta facendo il giro di Como via social e via WhatsApp. Qualche problema con la luce a intermittenza è stato segnalato anche in altre zone della città ma ora sembrerebbe tutto risolto. Da voi c'è stato un blackout?