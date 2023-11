A due voci, un argine alla decostruzione dell'uomo A Como un caldissimo debutto vulcanico, tra natura e artificio

Bruno Dal Bon, curatore di A due voci

Difficile riportare in poche righe qualcosa che, senza nemmeno scomodare l'ultima opera di Michael Onfray, ha davvero toccato l'anima dell'uomo. In un autentico slalom tra le molte curve offerte dalla filosofia e dalla musica, il Festival A Due Voci ha offerto nel fine settimana del suo debutto momenti indubbiamente vulcanici. E il merito è sì degli ospiti, ma anche e soprattutto del suo resistente ideatore, Bruno Dal Bon, e dei suoi appassionati collaboratori. In questa occasione, giusto sottolinearlo, pienamente sostenuti dal Comune di Como che non a caso ha ospitato la presentazione della rassegna alla stampa in Sala giunta, alla presenza del sindaco di Como, Alessandro Rapinese, e dell'assessore alla Cultura, Enrico Colombo.

Dicevamo dunque di un inizio scoppiettante, non tanto per il titolo, Saper vivere ai piedi di un vulcano, chiaro riferimento celebrativo della figura di Plinio il Vecchio e in particolare alla sua Naturalis Historia, ma certamente per l'importanza di un relatore qual è stato venerdì sera in Bibllioteca il filosofo e saggista Michael Onfray. Tra le sue tante qualità c'è anche quella, enorme, di instillare il dubbio, di scalfire certezze e certamente di far riflettere ben al di fuori del pensiero comune. Una magnifica destabilizzazione dell'essere umano dai suoi consolidati ripari.

E in quest'isola dove all'ideologia della natura si contrappone l'indirizzo materialista, dove la convenzione, anche millenaria come quella cattolica, viene scomposta, dove la tragedia della vita è rimandata più alla gioia del vivere il momento che alla ricerca di una vana felicità, non poteva mancare sabato mattina l'intervento di un'altra grande voce come quella del filosofo , che ha portato a Palazzo Valli Bruni il suo pensiero tra natura e sortilegio, un altro momento che ha stimolato, scosso e positivamente turbato il pubblico. Meglio non poteva proseguire A due voci: prima con la proiezione in anteprima di Cavatine, film scritto e diretto da Jean-Charles Fitoussi, un regista eclettico, un autentico e geniale folletto della macchina da presa.

Il cineasta francese, che ha fatto dell'arte dell'improvvisazione la sua cifra stilistica, con la sua pellicola ha davvero stupito, commosso, regalato sorrisi e offerto visioni. Il suo cinema è un'arte che si manifesta attraverso un surreale che si muove tra passato, presente e futuro, dove i suoi personaggi non hanno però un tempo definito. Dove ogni frammento - un passo, un suono, una voce, un volto - si allinea più mosso dalla situazione che da un copione. Gran finale della giornata di ieri, alla Sala Bianca del Teatro Sociale, con l'esecuzione in anteprima assoluta in do maggiore di “Provenzalische Hochzeit” con il Quartetto Noûs, momento musicale decisamente virtuoso che ha visto relatore Bruno Dal Bon.

Se oggi si conclude il weekend ancora all'Accademia Giuditta Pasta, Palazzo Valli Bruni, con Maschera, un’esperienza libera di lettura a più voci, per provare insieme a restituire alla parola di Nietzsche la sua potenza espressiva, polisemica e plurale, saranno ancora molti gli appuntamenti per la seconda tranche di A due voci. Di seguito tutto il programma.

Sabato 18 novembre

Alle ore 11:00 la Pinacoteca Civica ospiterà l’incontro con il filosofo e docente di filosofia all’ETH di Zurigo Timon Böhm, già ospite del Festival A Due Voci nel 2018 e nel 2019. Il suo intervento dal titolo «Piacere a quale natura? Concetti descrittivi e normativi della natura» indagherà il concetto di natura a partire da Plinio il Vecchio e passando attraverso il pensiero di altri filosofi quali, tra gli altri, Nietzsche e Spinoza.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00 sempre presso la Pinacoteca Civica, il filosofo e Maitre de conférences all’Université de La Manouba Samir Zoghbi presenterà un incontro sul tema della musica “impegnata” tunisina dal titolo «La musica “engagé” in Tunisia: identità e resistenza».

Alle ore 17:00 un altro incontro ospitato presso la Pinacoteca Civica sarà dedicato a Giorgio Colli: curatore e traduttore delle opere di Friedrich Nietzsche ma anche pensatore autonomo che sviluppò intuizioni teoriche sulla linea Kant-Schopenhauer-Nietzsche in constante dialogo con il mondo greco. Nella prima parte, interverrà il filosofo Valerio Meattini, che fu allievo di Colli a Pisa, per dare una panoramica del pensiero colliano attraverso i concetti di vita e artefatti a partire dalla filosofia dell’espressione. Nella seconda parte, il filosofo Edoardo Toffoletto illustrerà la funzione della musica all’interno della filosofia dell’espressione. L’incontro è organizzato con il patrocinio del Centro Studi Giorgio Colli di Torino. Verrà presentato in anteprima il volume “Esprimere il vissuto, la filosofia di Giorgio Colli”.

La giornata si concluderà alle ore 21:00 nell’Auditorium del Conservatorio G. Verdi con un importante incontro / concerto dedicato a Robert Schumann dal titolo «Dove la luce è incerta: l’alba di Schumann tra Papillons e Gesänge der Frühe». Ospite Costanza Principe una delle più famose pianiste italiane che ha recentemente pubblicato un CD di grande successo interamente dedicato al compositore sassone, in dialogo con Renato Principe.

Domenica 19 novembre

La giornata di domenica 19 novembre si apre alle ore 11:00 a Palazzo Valli Bruni con l’ultimo dei 3 Reading Nietzscheani, dal titolo «Caos». Sempre Palazzo Valli Bruni ospiterà il secondo incontro della giornata alle ore 17:00 con il filosofo del paesaggio Raffaele Milani. L’intervento, dal titolo «L’arte del vedere e del sentire tra fuochi di realtà artificiale» proporrà una riflessione sulla natura in rapporto alle nuove virtualità e all’influenza che esse hanno avuto sul mondo creativo e dell’arte.

A chiudere la decima edizione del Festival A Due Voci un duo Tubi e Corde in concerto alle ore 21:00 presso la Pinacoteca Civica. Ospiti Guido Boselli (violoncello) e Marco Bonetti (saxofono). In programma brani di di compositori contemporanei legati al tema del festival espressamente scritti per il duo: Taccani, Zago, Boselli, Pedraglio, Rizzella e Fontanelli.