Como, dove tutto è sempre più "Beautiful"

Sì, ci riferiamo al senso infinito della telenovela e non certo alla bellezza. Più che dimenticata, da queste parti è proprio calpestata. Qui si è infatti pervasi da un senso di inquietudine urbana, sopratttutto se si pensa che quest'area si trova lungo uno degli ingressi principali alla città e non lontano dal centro storico di Como. Da decenni in Ticosa si sogna un nuovo quartiere, ma alla fine non siano riusciti nemmeno a bonificare la zona nemmeno per farci un semplice parcheggio. Nei giorni scorsi si è ventilato dell'interesse per la Santarella da parte dell'Univesità, che sogna di farci una biblioteca, ma intanto ci tocca convivere dagli anni '80 con queste macerie.

Oggi il degrado non riguarda più solo l'edificio ma tutta l'area che lo circonda, dove anche i marciapiedi, i muri e le reti di confine sono ridotti ormai in uno stato indecente. Non c'è solo un problema estetico, che certamente non è secondario, ma anche una evidente questione di sicurezza. Quanto tempo dovremo ancora aspettare per rimettere in sesto una così vasta zona della città? Non è più tempo di distrazioni, di certo più non vale quella del lungolago, che bene o male prosegue il suo percorso: il tema Ticosa deve essere considerato urgente, quindi prioritario, dall'amministrazione comunale..

Non si tratta più di guardare al passato, che spesso si nutre solo di scaricabarile, ma di pensare una volta per tutte al futuro di questa città immobile. Non si chiedono ponti o dighe ma semplicemente di rimettere ordine ai sui atavici disastri. Perchè la Ticosa, non lo abbiamo dimenticato, ha chiuso 40 anni fa. E da allora non siamo stati capaci di costruire nulla. Nonostante i fuochi d'artificio con cui venne salutato un abbattimento che ad oggi ha prodotto solo polvere.