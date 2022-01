Vaccini antinfluenzali in Lombardia: prenotazioni possibili solo con medico di base o centri territoriali

A partire da dalla sera del 24 gennaio 2022 il portale di prenotazione delle vaccinazioni antinfluenzali non sarà più abilitato alla prenotazione di appuntamenti. La direzione generale Welfare della Lombardia fa sapere, infatti, che i cittadini che intendono aderire ancora alla campagna per la vaccinazione antinfluenzale della stagione invernale 2021/2022 possono contattare il proprio medico o pediatra oppure a rivolgersi al Centro Vaccinale territoriali (non hub COVID) di riferimento.